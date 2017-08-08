У Миколаєві ревнивець втратив спочатку дівчину, а потім і свободу
У Миколаєві ревнивець втратив спочатку дівчину, а потім і свободу
Подія сталась на вул. Литовченка. Близько 21:00 потерпілий із подругою повертались із відпочинку додому та дорогою зустріли колишнього дівчини.
Між хлопцями виник конфлікт, «розв’язувати» який 19-річний ревнивець узявся кулаками. Побивши неповнолітнього суперника, парубок пішов, а подрузі довелось супроводжувати постраждалого до лікарні.
У 17-річного юнака медики діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зараз він перебуває у тяжкому стані.
Поліцейські Корабельного відділу поліції затримали зловмисника за місцем мешкання у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області