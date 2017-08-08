У Києві розлючений син поранив батька пострілом з рушниці

У Києві розлючений син поранив батька пострілом з рушниці

09:01 08.08.2017
У Києві розлючений син поранив батька пострілом з рушниці

Подія сталася у Солом’янському районі столиці. Потерпілого госпіталізували із пораненням грудей.

Розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронцям від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу 67-річного чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітини.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів з’ясувалося, що до події причетний син потерпілого. Чоловік розповів правоохоронцям, що вдома у нього виник із батьком конфлікт, під час якого він схопив рушницю та вистрілив у родича. Зброю зловмисник викинув в озеро поблизу будинку.

Чоловіку повідомлено про підозру.

Санкція відповідної статті ККУ передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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