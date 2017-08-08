На Тернопільщині сталась смертельна різанина через жінку

Численні ножові поранення і як наслідок смерть – таке трагічне завершення сварки між двома чоловіками у селі Смиківці Тернопільського району. Спільна неприязнь виникла у обох через жінку.

Повідомлення про смерть 44-річного мешканця району надійшло до правоохоронців Тернопільського відділення поліції від медиків. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для встановлення усіх обставин. Як з’ясували слідчі мешканець Тернопільського району в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Розлучившись з дружиною, він продовжував щодня навідуватись до її домівки, навіть коли вона вдруге вийшла заміж. Часті конфлікти й довели до протиправного.

Того трагічного дня подружжя перебувало на відпочинку, а першим додому повернувся чоловік. В хаті вкотре застав колишнього. Той вже був напідпитку. Слово за словом і зав’язалася шарпанина. Розлючений господар схопив ножа та став наносити удари опоненту. Спинився лише коли той впав на підлогу. Саме тоді додому повернулася дружина. Жінка кинулася викликати швидку. Однак медикам залишилося лише констатували смерть - важко поранений чоловік помер ще до приїзду швидкої.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримано. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області