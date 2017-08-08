На Запоріжжі поліцейські затримали грабіжників-гастролерів

Оперативно відреагувавши на повідомлення про злочин, поліцейські по гарячих слідах затримали двох мешканців Дніпропетровщини. О пів на четверту вечора до Комунарського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся за допомогою мешканець вулиці Космічної, 1937 року народження.

Літній чоловік повідомив, що кілька хвилин тому його пограбували прямо у приміщенні одного з магазинів. Двоє невідомих вирвали з рук пенсіонера гроші у сумі 1 900 гривень та втекли з місця скоєння злочину.

Правоохоронці встановили, що грабіж скоїли двоє не працюючих раніше засуджених мешканців міста Павлоград Дніпропетровської області. Речові докази вилучено.



Підозрюваних затримано. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

