На Запоріжжі поліцейські затримали грабіжників-гастролерів

На Запоріжжі поліцейські затримали грабіжників-гастролерів

17:29 08.08.2017
На Запоріжжі поліцейські затримали грабіжників-гастролерів

Оперативно відреагувавши на повідомлення про злочин, поліцейські по гарячих слідах затримали двох мешканців Дніпропетровщини. О пів на четверту вечора до Комунарського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся за допомогою мешканець вулиці Космічної, 1937 року народження.

Літній чоловік повідомив, що кілька хвилин тому його пограбували прямо у приміщенні одного з магазинів. Двоє невідомих вирвали з рук пенсіонера гроші у сумі 1 900 гривень та втекли з місця скоєння злочину.
Правоохоронці встановили, що грабіж скоїли двоє не працюючих раніше засуджених мешканців міста Павлоград Дніпропетровської області. Речові докази вилучено.

Підозрюваних затримано. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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