У Кременчуці патрульні поліцейські відрадили чоловіка від самогубства

Патрульні поліцейські отримали виклик в приватному секторі Автозаводського району міста.

Заявниця повідомила, що її чоловік зачинився на горищі та має намір вчинити самогубство.

Правоохоронці негайно прибули на місце виклику. Оскільки чоловік зачинився із середини було прийнято рішення застосувати фізичну силу та з дозволу жінки відкрити двері.

Патрульні встановили, що 52-річний громадянин намагався вчинити самогубство через повішення, але полісмени завадили йому.

На місце події інспектори викликали медиків.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кременчука