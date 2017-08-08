На Львівщині під час ДТП загинули двоє чоловіків та травмувалась жінка

На Львівщині під час ДТП загинули двоє чоловіків та травмувалась жінка

10:20 08.08.2017
На Львівщині під час ДТП загинули двоє чоловіків та травмувалась жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 07:00 на автодорозі Нижанковичі – Стрий в селі Верхні Гаї, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2104», 51-річний мешканець міста Трускавець, не обравши безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля та його пасажир, 49-річний житель Трускавця, загинули на місці події.

Ще одна пасажирка, 38-річна мешканка міста Стебник, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, січено-рвана рана лівої щоки, січено-рвана рана лівого передпліччя».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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