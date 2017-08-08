У Києві затримали чоловіка, який на смерть забив знайомого

У Києві затримали чоловіка, який на смерть забив знайомого

10:41 08.08.2017
У Києві затримали чоловіка, який на смерть забив знайомого

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що на території пункту прийому вторсировини виявлено тіло чоловіка, 1986 року народження. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події. Виявлене тіло уродженця Рівненської області направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Під час відпрацювання оперативники затримали уродженця Сумської області. Він розповів, що вживав алкоголь зі знайомим на території пункту. У них виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У результаті сумчанин кілька разів ударив потерпілого, який втратив рівновагу, і вдарив його молотком.

Затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України раніше судимий за крадіжки. Встановлюється його причетність до аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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