У Львові під час тарану автомобілів "ЗАЗ" та "Ауді" постраждали люди

Дорожньо-транспортна пригода сталась об 11:15 на автодорозі Західний обхід міста Львова в селі Холодновідка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗАЗ Сенс», 48-річний мешканець міста Винники, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Ауді А6» під керуванням 68-річного львів’янина.

Внасллідок автопригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також пасажирка «ЗАЗ Сенс», 22-річна мешканка Буського району, та пасажир «Ауді А6», 60-річний львів’янин. Після надання медичної допомоги усі повернулися додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області