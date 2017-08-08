У Запоріжжі патрульні затримали жінку, собака якої покусала людину на пляжі

На службу "102" надійшло повідомлення, що на вулиці Чубанова жінка вигулює собаку бійцівської породи без намордника.

Заявник пояснив, що собака накинулась на нього та вкусила, в той час коли він знаходився у воді. Унаслідок 32-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

В цей час патрульні встановили, що власниця тварини в червні 2017 року вже отримувала протокол за ч.1 ст.154 КУпАП (порушення правил тримання собак і котів) за те, що вигулювала собаку бійцівської породи без намордника.

Всіх учасників події запросили до Комунарівського відділку поліції для з'ясування обставин. Чоловіку у відділок поліції викликали швидку, яка надала йому допомогу.

За таке правопорушення передбачена відповідальність відповідно до ч.2 ст. 154 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області