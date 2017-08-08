На трасі Київ-Чоп автомобіль "Мерседес" під керуванням жінки вилетів у кювет

На трасі Київ-Чоп автомобіль "Мерседес" під керуванням жінки вилетів у кювет

17:00 08.08.2017
На трасі Київ-Чоп автомобіль "Мерседес" під керуванням жінки вилетів у кювет

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Тростянець, Миколаївського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес GL 500», 40-річний житель Київської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди 39-річна пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження «тупа травма грудної клітки» та звернулася за медичною допомогою.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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