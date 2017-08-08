На Харківщині жінку на смерть збили бус та легковик, поліція шукає винних
На Харківщині жінку на смерть збили бус та легковик, поліція шукає винних
Співробітники поліції встановлюють особи водіїв, які скоїли наїзд на жінку.
07 серпня о 02:13 в районі супермаркету, розташованого на проспекті Московському, було виявлено тіло невідомої жінки, віком близько 35 років.
Зі слів очевидців, на постраждалу здійснив наїзд легковий автомобіль, а потім - мікроавтобус.
Обидва транспортні засоби з місця ДТП поїхали.
Вживаються заходи щодо встановлення особи жінки, встановлення та затримання водіїв, причетних до її загибелі.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області