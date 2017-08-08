На Харківщині жінку на смерть збили бус та легковик, поліція шукає винних

Співробітники поліції встановлюють особи водіїв, які скоїли наїзд на жінку.

07 серпня о 02:13 в районі супермаркету, розташованого на проспекті Московському, було виявлено тіло невідомої жінки, віком близько 35 років.

Зі слів очевидців, на постраждалу здійснив наїзд легковий автомобіль, а потім - мікроавтобус.

Обидва транспортні засоби з місця ДТП поїхали.

Вживаються заходи щодо встановлення особи жінки, встановлення та затримання водіїв, причетних до її загибелі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області