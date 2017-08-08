На Дніпропетровщині під час бійки та стрілянини поранені троє людей

Внаслідок стрілянини троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

З місця події поліцейські вилучили гільзи калібру 9 мм. та травматичний пістолет.

З’ясувалося, що біля одного із магазинів у Криничанському районі між чоловіками-односельцями 53-х та 64 років виникла сварка. Спочатку чоловіки на словах ображали один одного, а потім у хід пішли кулаки.



Під час сварки, один із учасників конфлікту - 64-річний чоловік, не вигадав нічого кращого, як зателефонувати своєму 23-річному синові та поскаржитися на кривдника.

Син разом із другом миттєво прибули до місця конфлікту та почали стріляти з травматичної зброї у бік опонентів. В результаті тілесні ушкодження були спричинені трьом чоловікам, їх госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області