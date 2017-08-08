На Львівщині зіткнулись два автомобілі "Рено", є поранені

На Львівщині зіткнулись два автомобілі "Рено", є поранені

16:40 08.08.2017
На Львівщині зіткнулись два автомобілі "Рено", є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Дідилів, Кам’янка-Бузького району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення попутніх автомобілів «Рено Кенго» під керуванням 53-річного жителя Рівненської області та «Рено Мастер», за кермом якого перебував 41-річний мешканець Бродівського району.

Внаслідок автопригоди у лікарню із тілесними ушкодженнями було доставлено двох пасажирів «Рено Кенго» з Рівненщини. У 29-річного чоловіка медики діагностували «закритий перелом правого гомілкостопового суглобу, струс головного мозку», у 52-річного – «закритий перелом нижньої щелепи». Після надання медичної допомоги чоловіки повернулися додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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