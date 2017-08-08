Легковик на Львівщині злетів з траси та перекинувся, водій у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:40 на автодорозі Київ – Чоп в селищі Верхнє Синьовидне, Сколівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Логан», 38-річний львів’янин, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїзної частини дороги, після чого автомобіль перекинувся в кювет.

Внаслідок автопригоди водія із «переломом ключиці» було доставлено у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області