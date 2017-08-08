У Житомирі чоловік кидався камінням у перехожих та порізав собі горло

Напередодні, близько опівночі, екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення: на вулиці Войкова чоловік кидається у перехожих камінням.

За цією адресою поліцейські виявили громадянина з собакою бійцівської породи, правопорушник дійсно жбурляв каміння у перехожих. Чоловік помітив патрульних — і побіг.

"Чоловік забіг до будинку, але вже за кілька хвилин повернувся з пустою пляшкою, розбив її об стіну будинку й різанув горло склом", — розповідають інспектори патрульної поліції.

Поліцейські швидко зорієнтувались у ситуації й не дали чоловікові завершити почате.

Патрульні надали врятованому домедичну допомогу та передали лікарям швидкої психіатричної допомоги.

На щастя, в цій ситуації ніхто з громадян не постраждав, та невідомо, чим би все завершилось без втручання поліцейських.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області