На Тернопільщині неповнолітній сів за кермо і жахливо загинув у ДТП

Автопригода зі смертельними наслідками сталась напередодні о 00:36 між селами Синьків та Зозулинці Заліщицького району.

Виїхавши на місце аварії, слідчі встановили, що 17-річний мешканець села Дзиняч керуючи автомобілем CITROEN C1 рухався автодорогою сполученням сіл Дзвиняч та Синьків Заліщицького району.

Поблизу перехрестя із другорядною дорогою водій раптово звернув ліворуч за межі проїзної частини пересік зустрічну смугу та в’їхав в дерево. Не допомогли навіть подушки безпеки – від травм хлопець загинув на місці пригоди.

За попередніми даними, авто належить матері товариша загиблого. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області