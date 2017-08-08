На Київщині затримано буяна, який ледь не підірвав гранату

Працівники Таращанського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення і завадили дебоширу здійснити його наміри.

О 20:30 год. на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки м. Тараща про те, що наглядно знайомий чоловік погрожує підірвати гранату.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група Таращанського відділу поліції та фахівці-вибухотехніки.

Під час огляду місця події працівники поліції на подвір’ї вилучили гранату РГД-5. При подальшому огляді будинку в одній із кімнат виявили ще один подібний вибуховий пристрій.

Незаконний бойовий запас зберігав за місцем свого проживання 37-річний місцевий житель. За попередніми даними цей чоловік приймав участь у зоні проведення антитерористичної операції. Наразі працівники поліції встановлюють шляхи надходження бойових припасів.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області