У Києві судитимуть нотаріуса, який незаконно змінив власника престижної квартири

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який, зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно перереєстрував право власності на квартири, що розташовані в центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького, загальною вартістю понад 62 млн. гривень.

Як вже повідомлялось, у грудні 2015 року приватний нотаріус з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, не маючи необхідних та достатніх для вчинення нотаріальної дії документів, вчинив реєстраційні дії, внаслідок яких право власності на об’єкти нерухомого майна протиправно перейшло від однієї юридичної особи до іншої.

Крім того, використовуючи свій багаторічний досвід роботи в юридичній сфері, нотаріус надавав поради та вказівки щодо вчинення шахрайських дій третім особам та переховував засоби вчинення злочину, чим сприяв заволодінню вказаним вище нерухомим майном.

Правопорушнику інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво у шахрайстві), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України .

За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

За матеаріалами прес-служби прокуратури Києва