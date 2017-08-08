На Закарпатті поліція розшукала втікача з місця ДТП

Правоохоронці встановили особу водія, який по вулиці Миру у Мукачеві пошкодив автомобіль марки «Opel» і втік. Підозрюваному доведеться відповідати за Кодексом України про адміністративні правопорушення у суді.

По вулиці Миру у місті Мукачеві, припарковуючи свій автомобіль марки «SKODA Octavia», 42-річний мукачівець пошкодив автівку, яка стояла позаду. Незважаючи на вчинене, чоловік покинув місце аварії.

Поліцейські сектору з безпеки дорожнього руху Мукачівського відділу розшукали водія автомобіля, зареєстрованого в іншій державі.

Знайшли підозрюваного у вчиненні ДТП завдяки камерам відеоспостереження.

На мешканця села Страбичево Мукачівського району складено два адміністративні протоколи за ст. 124 - Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та ст.122-4 - Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Покарання винуватцю аварії визначить суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області