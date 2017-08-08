Помер у лікарні побитий невідомими депутат Миргородської міської ради

Помер у лікарні побитий невідомими депутат Миргородської міської ради

13:40 08.08.2017
Помер у лікарні побитий невідомими депутат Миргородської міської ради

Від отриманих тілесних ушкоджень у лікарні помер депутат Миргородської міської ради.
Нагадаємо, 12-го липня, близько 5-ї години ранку, в Миргороді по вул. Єрківській, поблизу будинку № 82, на узбіччі проїзної частини без свідомості та з численними тілесними ушкодженнями було виявлено містянина.
Встановлено, що невідомі особи нанесли 28-річному потерпілому тілесні ушкодження та забрали рюкзак, мобільний телефон "Nokia" і нетбук.
7-го серпня потерпілий помер у лікарні.

По даному факту відкрито 2 кримінальні провадження – за частиною 4 статті 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування проводяться всі необхідні слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєного.

Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини вчинення даного злочину чи про осіб, які до нього можуть бути причетні, прохання повідомити поліцію за телефонами (053-55) 5-24-50 (чергова частина Миргородського відділу поліції) або «102». Конфіденційність гарантується.

За інформацією Миргородського відділу поліції Полтавщини

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