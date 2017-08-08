На Харківщині знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті

Тіло 39-річного громадянина було виявлено на узбіччі ґрунтової дороги між містом Дергачі та селищем Семенівка Дергачівського району.

Згідно з довідкою експерта, смерть настала внаслідок тупої травми живота та грудної клітини, механічної асфіксії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи для затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області