На Харківщині знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті
На Харківщині знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті
Тіло 39-річного громадянина було виявлено на узбіччі ґрунтової дороги між містом Дергачі та селищем Семенівка Дергачівського району.
Згідно з довідкою експерта, смерть настала внаслідок тупої травми живота та грудної клітини, механічної асфіксії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вживаються заходи для затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області