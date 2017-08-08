На Херсонщині поліцейські та пожежні визволили людей... з оглядового колеса

На Херсонщині поліцейські та пожежні визволили людей... з оглядового колеса

21:30 08.08.2017
На Херсонщині поліцейські та пожежні визволили людей... з оглядового колеса

Подія сталася у курортному селищі Залізний Порт Голопристанського району. В результаті відключення електрики була зупинена робота оглядового колеса. На той момент там знаходилися люди.

Операція з їх порятунку тривала приблизно півтори години. Людей визволяли поліцейські та рятувальники. 

Приблизно о 20:00 на набережній селища Залізний Порт сталося відключення електрики. Заручниками ситуації стали 6 дорослих та 14-річна дитина, які на той момент знаходилися на оглядовому колесі. Їм на допомогу одразу прибули поліцейські та рятувальники. Працівники кафе та кіосків теж не лишилися байдужими, вони приносили драбини, мотузки і воду. Пасажирів атракціону підбадьорювали та заспокоювали.

Через відсутність генератора рятувальники і поліцейські півтори години у спеку, незважаючи на пізній час, вручну прокручували важкий механізм. Рятувальна операція тривала півтори години і завершилася успішно, людей спустили на землю. Відпочивальники з Житомира та Полтави почувалися добре, їм дали попити холодну воду та заспокоїли. Нікому з них не знадобилася медична допомога.

Люди подякували поліцейським та працівникам служби з надзвичайних ситуацій за порятунок.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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