Молоду жительку Херсонщини загіпнотизувала та ошукала шахрайка

Жертвою шахрайки стала 28-річна жителька міста Нова Каховка. Довірившись «ворожці», жінка віддала їй усі ювелірні прикраси, що були на ній.

В чергову частину Новокаховського відділу поліції звернулась 28-річна місцева жителька. Заявниця розповіла, що коли ввечері поверталась додому, до неї підійшла невідома жінка, на вигляд 60-65 років. Незнайомка розповіла, що на жінку та її родину накладено «порчу». Проте потерпіла не стала її слухати і попросила не турбувати.

Тоді зловмисниця сказала, що дитина заявниці часто хворіє. І причина цьому теж у «порчі». Саме слова про дитину зачепили жінку і вона погодилась провести обряд зняття «порчі» прямо посеред вулиці.

Коли жінка прийшла в себе, то одразу зателефонувала в поліцію. Як розповів заступник начальника Новокаховського відділу поліції Андрій Ювченко, у заявниці зникли дві золоті каблучки, пара золотих сережок, ланцюжок та хрестик із золота, а також гаманець із 700 гривнями.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Працівники поліції вживають заходи для встановлення особи зловмисниці та її місцеперебування.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області