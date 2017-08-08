На Львівщині у ДТП втрапили легковик та мікроавтобус, є поранені

На Львівщині у ДТП втрапили легковик та мікроавтобус, є поранені

20:00 08.08.2017
На Львівщині у ДТП втрапили легковик та мікроавтобус, є поранені

У Стрийський відділ поліції о 18:16 надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» центральної районної лікарні про те, що на автодорозі Київ – Чоп у селі Любинці, Стрийського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2108», 39-річний мешканець Дрогобицького району, не обравши безпечної швидкості руху при здійсненні обгону,  вчинив зіткнення з автомобілем «Мерседес Спрінтер»,  яким керував 31-річний мешканець міста Чернівці.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів «Мерседеса» та водій «ВАЗу».  Потерпілих  для надання медичної допомоги було доставлено у лікарню. 

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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