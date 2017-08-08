На Львівщині у ДТП втрапили легковик та мікроавтобус, є поранені

У Стрийський відділ поліції о 18:16 надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» центральної районної лікарні про те, що на автодорозі Київ – Чоп у селі Любинці, Стрийського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2108», 39-річний мешканець Дрогобицького району, не обравши безпечної швидкості руху при здійсненні обгону, вчинив зіткнення з автомобілем «Мерседес Спрінтер», яким керував 31-річний мешканець міста Чернівці.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів «Мерседеса» та водій «ВАЗу». Потерпілих для надання медичної допомоги було доставлено у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області