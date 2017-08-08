На Дніпропетровщині скутерист потрапив під автомобіль та загинув

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 9 км. об'їзної автодороги м. Новомосковськ.

За попередніми даними, зі сторони м. Харків в напрямку м. Дніпра рухався автомобіль «BMW X4». В цей час в попутному напрямку попереду рухався мопед «Honda tact» під керуванням неповнолітнього керманича. При здійсненні повороту ліворуч хлопець не впевнився у небезпеці свого маневру, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Внаслідок ДТП 16-річний водій мопеда від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

Розпочато розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області