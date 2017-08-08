У Харкові патрульні поліції надали першу допомогу пораненому у ДТП

Сьогодні, близько 10-ї години, патрульні стали свідками дорожньо-транспортної пригоди на перехресті проспекту Науки та вулиці Асхарова.

За попередньою інформацією, автомобіль Тoyota Land Cruiser виїжджав з парковки церкви. В цей час велосипедист повертав із проспекту Науки на вулицю Асхарова. Саме в цей момент і сталася ДТП за участі автомобіля Land Cruiser та велосипедиста.

Побачивши подію, патрульні миттєво зреагували та почали надавати 16-річному потерпілому велосипедисту домедичну допомогу. За лічені хвилини на місце прибула й карета швидкої медичної допомоги, а також мати хлопця. Медики шпиталізували потерпілого до лікарні.

Наразі оформленням ДТП та з'ясуванням обставин події займається слідчо-оперативна група.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова