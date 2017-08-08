У Жмеринці на території центральної районної лікарні знайшли гранату

08 серпня об 11:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території Жмеринської центральної лікарні під час ремонтних робіт було виявлено предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний.

Прибувши на місце виклику, рятувальники ідентифікували знахідку, як ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Територію, де виявлено гранату, обгороджено стрічкою та організовано охорону Жмеринським відділом нацполіції.

09 серпня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення гранату буде знищено у спеціально відведеному місті.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області