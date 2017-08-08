На Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина

08 серпня о 10:00 до Служби порятунку «101» міста Вільногірськ надійшло повідомлення про пожежу в гаражі кооперативу «Ветеран», що по вулиці Промисловій, та що в гаражі ймовірно знаходяться діти.

До місця виклику оперативно прибув черговий караул 52-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Встановлено, що з верхньої частини гаража йде дим. За допомогою механізованого інструменту рятувальники зрізали замки та за воротами гаражу знайшли та винесли тіло хлопчика, який був без ознаків життя зі слідами опіків.

Зі слів свідків, в гаражі знаходились двоє неповнолітніх хлопців. При виникненні пожежі один з хлопчиків самотужки вибрався на зовні через отвір над воротами гаражу.

Локалізовано пожежу о 10:15, ліквідовано о 10:17. Вогнем пошкоджено дерев`яні стіни, підлогу, перекриття та майно в гаражі на площі 6 м2.

До гасіння залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Причини загибелі дитини та виникнення пожежі встановлюються слідчими органами Вільногірського відділення національної поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області