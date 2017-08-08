У Білій Церкві рятувальники дістали з річки тіло невідомої людини

У Білій Церкві рятувальники дістали з річки тіло невідомої людини

20:30 08.08.2017
У Білій Церкві рятувальники дістали з річки тіло невідомої людини

До оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква надійшло повідомлення про те, що в м. Біла Церква у річці Рось виявлено тіло чоловіка невстановленої особи.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників АРЗ СП. 

По прибуттю на місце виклику особовий склад за допомогою багра та затримок,  в присутності працівників поліції дістали тіло чоловіка.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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