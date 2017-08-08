У Білій Церкві рятувальники дістали з річки тіло невідомої людини

До оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква надійшло повідомлення про те, що в м. Біла Церква у річці Рось виявлено тіло чоловіка невстановленої особи.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників АРЗ СП.

По прибуттю на місце виклику особовий склад за допомогою багра та затримок, в присутності працівників поліції дістали тіло чоловіка.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області