У Сумах СБУ припинила діяльність підпільного конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність конвертаційного центру, який виводи у «тінь» гроші з реального сектору економіки.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих мешканців. Через фіктивні безтоварні угоди ділки виводили в тінь та переводили у готівку кошти майже десяти підприємств. Зловмисники також допомагали комерсантам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед клієнтів «конверту» були фірми, які отримували замовлення від деяких бюджетних структур регіону. Серед замовників нелегальних послуг, були також представники із Західної України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон. Після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість.

Під час обшуків у офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБ України вилучили документацію, яка використовувалися для проведення фінансових оборудок, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.

Зі слів затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести у «тінь» майже десять мільйонів гривень.

Наразі заблоковано рахунки фіктивних структур, які використовували ділки, найближчим часом на них буде накладено арешт.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

