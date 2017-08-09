Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, шестеро поранені

Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, шестеро поранені

01:02 09.08.2017
Смертельна ДТП на Хмельниччині: одна людина загинула, шестеро поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:50 години на автодорозі сполученням «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» поблизу села Стуфчинці Хмельницького району. 

 

За попередньою інформацією, 44-річний мешканець села Пашківці Старокостянтинівського району на мікроавтобусі «Renault Trafic» віз у Старокостянтинівський район людей з весілля. У салоні було 8 пасажирів. Поблизу Стуфчинець мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся. Наразі слідчі з’ясовують причину того, що сталося. З водієм поки важко розмовляти, оскільки він перебуває у шоковому стані.

У результаті ДТП 44-річна жінка загинула на місці події. Ще 5 пасажирів з політравмами були госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні. Серед них і 11-річна дівчинка. Ще одну 14-річну пасажирку мікроавтобуса, у якої діагностували забої різних частин тіла, після надання медичної допомоги відпустили додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.