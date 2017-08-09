На Миколаївщині суд обрав запобіжний захід торгівцю наркотиками

Під процесуальним керівництвом Первомайської місцевої прокуратури, у рамках кримінального провадження, було задокументовано факт збуту наркотичних засобів.

Так, 02 серпня 2017 року у м. Первомайську працівниками Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області затримано 36-річного місцевого мешканця, раніше судимого за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, який задля отримання грошових коштів збував наркотичний засіб – опій ацетильований.

Наступного дня вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому підозрюваному у вчиненні злочину за принципової позиції Первомайської місцевої прокуратури, Первомайським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області