На Волині СБУ затримала поліцейського на хабарі у 130 тисяч гривень

На Волині СБУ затримала поліцейського на хабарі у 130 тисяч гривень

06:44 09.08.2017
На Волині СБУ затримала поліцейського на хабарі у 130 тисяч гривень

Старшого слідчого та колишнього експерта-криміналіста Головного управління Нацполіції Волинської області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з представниками поліції та прокуратури.

Зловмисники налагодили схему вимагання грошей від осіб, щодо яких проводилось досудове розслідування. Зокрема, за видачу фіктивних висновків експерта з подальшим закриттям кримінального провадження щодо незаконного грального бізнесу вони вимагали в середньому від п’яти до восьми тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали здирників під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі 130 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ

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