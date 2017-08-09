На Волині СБУ затримала поліцейського на хабарі у 130 тисяч гривень

Старшого слідчого та колишнього експерта-криміналіста Головного управління Нацполіції Волинської області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з представниками поліції та прокуратури.

Зловмисники налагодили схему вимагання грошей від осіб, щодо яких проводилось досудове розслідування. Зокрема, за видачу фіктивних висновків експерта з подальшим закриттям кримінального провадження щодо незаконного грального бізнесу вони вимагали в середньому від п’яти до восьми тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали здирників під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі 130 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ