На Харківщині вбивця спробував здати автомобіль жертви на металобрухт

Спочатку онук вимагав від 77-річної бабусі, аби та віддала йому гроші, і завдав кілька поранень ножем. Та попри усі погрози, старенька відмовила хлопцю, за що отримала удари цеглиною по голові.

Закривавлене тіло жінки у власному будинку в селищі Андріївка виявив дільничний офіцер поліції. Перед цим правоохоронцю зателефонував селищний голова і повідомив, що неповнолітній хлопець здав до пункту на металобрухт автомобіль. Першою на сполох забила власниця прийомного пункту металобрухту. У хлопця не було жодних документів на транспортний засіб, та і поводив він себе дивно - поспішав і помітно нервував. Тож небайдужа громадянка вирішила затримати молодика до приїзду поліцейських.

На місці було встановлено особу хлопця. Ним виявився 21-річний мешканець селища Донець. Парубок зухвало себе поводив, не розуміючи, чим викликав таку увагу з боку правоохоронців. Повідомив, що автомобіль йому дала рідна бабуся. Під час перевірки отриманих свідчень, дільничний не очікував, що справа набере таких обертів. Приїхавши за місцем мешкання 77-річної жінки, він виявив її закривавлене тіло. Правоохоронець, сподіваючись, що не все втрачено, кинувся їй на допомогу. Але, на жаль, старенька, вже була мертвою.

Ретельно оглядаючи будинок, оперативники та слідчі одразу припустили, що вбивство скоїв 21-річний онук загиблої, який ніде не працює та має декілька судимостей. На це вказувало багато факторів: двері до будинку не були пошкоджені, відсутні сліди боротьби, що свідчило, про те, що жінка довіряла незваним гостям. Зі слів сусідів, пенсіонерка була дуже обережною і стороннім ніколи не відчиняла.

Працівники поліції встановили, що після вбивства бабусі онук забрав з будинку 2300 гривень, мобільний телефон та автомобіль, який в подальшому намагався здати на металобрухт.

Наразі зловмисник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області