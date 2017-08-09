СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі на Одещину

СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі на Одещину

09:24 09.08.2017
СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі на Одещину

Канал контрабанди екстазі з Європи ліквідувала на Одещині Служба безпеки України.

Двоє місцевих мешканців отримували психотроп МДМА поштою та збували його у розважальних закладах регіону.

Співробітники СБУ задокументували отримання наркоділками декількох поштових відправлень із півтисячою пігулок екстазі та затримали їх під час одержання чергової посилки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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