СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі на Одещину
СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі на Одещину
Канал контрабанди екстазі з Європи ліквідувала на Одещині Служба безпеки України.
Двоє місцевих мешканців отримували психотроп МДМА поштою та збували його у розважальних закладах регіону.
Співробітники СБУ задокументували отримання наркоділками декількох поштових відправлень із півтисячою пігулок екстазі та затримали їх під час одержання чергової посилки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ