Не Херсонщині затримали чоловіка, який порізав горло власній дружині

Приблизно опівночі у Генічеський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди доставлена 40-річна жителька одного з сіл району.

У жінки діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини, колото-різані рани шиї та руки.

Стан її здоров’я тяжкий, вона знаходиться в реанімації.

Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілій наніс її 42-річний чоловік, який зловживає спиртними напоями. За місцем проживання його не було. Під час бесіди з жителями села працівники поліції встановили, що сварка між подружжям розпочалася на вулиці. Там чоловік вдарив жінку ножем, після чого втік.



Оперативники 6 годин працювали над встановленням місцезнаходження підозрюваного. Його затримали у місті Генічеськ, де він шукав тимчасове житло.

Затриманий розповів, що вночі був п’яний і не пам’ятає причини сварки з дружиною. Після скоєного він планував переховуватись у Генічеську.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

