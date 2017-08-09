На Закарпатті жінці повідомлено про підозру у вбивстві чоловіка

Жінці з Іршавського району, яка вбила свого чоловіка, поліція повідомила про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу.

Управління карного розшуку та слідчого управління поліції Закарпаття спільно з Іршавським відділенням поліції за день розкрили вбивство в селі Ільниця. Ще доба знадобилася поліцейським, щоб повідомити про підозру жінці, яка вдарила ножем чоловіка, та підготувати клопотання до суду про взяття під варту.

Нагадаємо, що 06 серпня, співробітники Іршавського відділення поліції виїхали на виклик та на місці події встановили, що 30-річна жінка вбила свого чоловіка. Того вечора подружжя пішло в гості до свого друга. Після застілля між членами сім’ї виник конфлікт, дружина взяла кухонний ніж та вдарила ним свого чоловіка в шию. Потерпілий помер ще до приїзду медиків.

За день поліція розкрила вбивство, ще доба знадобилася правоохоронцям, щоб повідомити жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ККУ, тобто вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. За клопотанням поліції суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області