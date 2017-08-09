У Сєвєродонецьку чоловік увімкнув світло в гаражі і пролунав потужний вибух

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що близько 06-30 год. мешканець Сєвєродонецька прийшов до гаражного кооперативу «Агрохім» по вул. Пивоварова.

Потерпілий зайшов до приміщення гаражу, зачинив за собою двері та запалив світло, після чого пролунав вибух.

Встановлено, що всередині гаражного приміщення, знаходився легковий автомобіль Suzuki, який мав газову установку.