У Сєвєродонецьку чоловік увімкнув світло в гаражі і пролунав потужний вибух
У Сєвєродонецьку чоловік увімкнув світло в гаражі і пролунав потужний вибух
Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що близько 06-30 год. мешканець Сєвєродонецька прийшов до гаражного кооперативу «Агрохім» по вул. Пивоварова.
Потерпілий зайшов до приміщення гаражу, зачинив за собою двері та запалив світло, після чого пролунав вибух.
Встановлено, що всередині гаражного приміщення, знаходився легковий автомобіль Suzuki, який мав газову установку.
За версією слідства через неполадки в системі, газ самовільно протікав з вечора 07.08.2017 після чого повністю заповнив гараж.
Відомості за вказаним фактом наразі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), проводяться невідкладні слідчі дії.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою.
На даний час потерпілого доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні у край тяжкому стані.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області