У Запоріжжі офіцера поліції судитимуть за побиття затриманого

До суду направлено обвинувальний акт стосовно працівника одного з відділень поліції м. Запоріжжя, який безпідставно застосував фізичне насильство до громадянина.

Під час розслідування встановлено, що дільничий офіцер поліції у квітні поточного року перевищуючи владу та службові повноваження працівника поліції, безпідставно наніс потерпілому не менше 3 ударів руками та ногами по голові, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження.

Працівник поліції відсторонений від займаної посади та знаходиться під домашнім арештом.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством) направлено до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що упродовж 2017 року слідчими прокуратури області до суду направлено 4 обвинувальні акти стсовно 5 осіб за фактами перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області