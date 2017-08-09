Винуватцеві кошмарної ДТП на Осокорках обрано запобіжний захід

Винуватцеві кошмарної ДТП на Осокорках обрано запобіжний захід

18:30 09.08.2017
Винуватцеві кошмарної ДТП на Осокорках обрано запобіжний захід
За клопотанням прокуратури міста Києва 32-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої одна дитина загинула, а інша отримала тяжкі травми, Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід.
 
Так, суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 504 тис. гривень застави.
 
Рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку ухвали суду в частині визначення застави буде вирішено після вивчення тексту ухвали та мотивів її прийняття.
 
Як вже повідомлялось, ДТП сталося у неділю, 6 серпня 2017 року на вул. Садовій дачного масиву Осокорки. Не впоравшись з керуванням, водій Chevrolet Lacetti вилетів на узбіччя та здійснив наїзд на двох малолітніх дівчат. Від отриманих травм 9-річна дівчинка померла у кареті швидкої медичної допомоги, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні.
 
На момент ДТП чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю у крові винуватця аварії становив 2.23 проміле.
 
7 серпня 2017 року прокуратура столиці повідомила чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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