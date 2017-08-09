На Київщині судом взято під варту серійного кривдника дівчат

Установлено, що в м. Біла Церква 27-річний неодноразово судимий чоловік відслідковував дівчат та зривав з них золоті прикраси.

Всього зловмиснику вдалося пограбувати 5 дівчат на загальну суму майже 45 тисяч гривень.

Така протиправна діяльність рецидивіста припинена внаслідок злагодженої роботи правоохоронних органів.

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури злодію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Грабіжнику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області