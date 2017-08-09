На Рівненщині суд обрав запобіжний захід торгівцю наркотиками

Рівненчанина, який продавав наркотики для жителів міста, правоохоронці затримали у порядку ст.208 КПК України 02.08.2017 відразу після збуту чергової «дози» охочим.

За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури 34-річному зловмиснику того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч.ч.1,2 ст.307 КК України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно.

У подальшому Рівненським міським судом задоволено клопотання органу досудового розслідування, погодженого із прокуратурою, та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою скерування обвинувального акта до суду.

Місцева прокуратура інформує, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області