На Львівщині чоловіка нахабно пограбували просто в ресторані

На Львівщині чоловіка нахабно пограбували просто в ресторані

23:30 09.08.2017
На Львівщині чоловіка нахабно пограбували просто в ресторані

У Самбірський відділ поліції за допомогою звернувся 23-річний мешканець району.

Чоловік повідомив, що в одному з ресторанів міста Новий Калинів його пограбували – відібрали золотий ланцюжок та мобільний телефон «Айфон». Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння грабежу може бути причетний 23-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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