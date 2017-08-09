На Львівщині чоловіка нахабно пограбували просто в ресторані
На Львівщині чоловіка нахабно пограбували просто в ресторані
У Самбірський відділ поліції за допомогою звернувся 23-річний мешканець району.
Чоловік повідомив, що в одному з ресторанів міста Новий Калинів його пограбували – відібрали золотий ланцюжок та мобільний телефон «Айфон». Сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.
Правоохоронці встановили, що до скоєння грабежу може бути причетний 23-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.
Проводяться слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області