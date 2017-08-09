У Вінниці легковик зніс з пішохідного переходу молоду жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:00 години на вулиці Пирогова у місті Вінниці.

За попередніми даними слідства, 25-річна жінка-водій автомобіля «Dewoo Lanos» здійснила наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Слідством призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлена причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області