У Вінниці легковик зніс з пішохідного переходу молоду жінку
У Вінниці легковик зніс з пішохідного переходу молоду жінку
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:00 години на вулиці Пирогова у місті Вінниці.
За попередніми даними слідства, 25-річна жінка-водій автомобіля «Dewoo Lanos» здійснила наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
Слідством призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлена причина автопригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області