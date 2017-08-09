Поліцейські Хмельниччини затримали конокрада у сусідній області

Поліцейські Хмельниччини затримали конокрада у сусідній області

13:20 09.08.2017
Поліцейські Хмельниччини затримали конокрада у сусідній області

Вночі зловмисник викрав із конюшні Городищенського чоловічого монастиря 10-річну кобилу, вартість якої оцінюється приблизно у 25 тисяч гривень.

По «гарячих слідах» оперативники затримали зловмисника в сусідній Житомирській області, а тварину повернули власникам.

Заява про крадіжку кобили з конюшні Городищенського чоловічого монастиря надійшла до Шепетівського відділу поліції тієї ж ночі, коли сталася крадіжка. Правоохоронці спрацювали оперативно і вже ближче до обіду розшукали тварину. Зловмисник здав кобилу заготівельникам у сусідню Житомирську область. Сам також там переховувався, але того ж дня його затримали працівники поліції.

Конокрадом виявився 27-річний житель Шепетівського району. Тепер йому доведеться відповідати перед законом за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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