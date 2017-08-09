У Херсоні під час масової бійки чоловіку цеглиною проломили голову
У Херсоні під час масової бійки чоловіку цеглиною проломили голову
У Херсонський відділ поліції надійшло повідомлення, що біля магазину відбулася бійка між чоловіками, є поранений.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Потерпілим виявився 39-річний місцевий житель. Його терміново доставили до лікарні, де діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Чоловік у комі, його стан вкрай тяжкий.
Поліцейські встановили, що конфлікт відбувся між двома компаніями нетверезих чоловіків.
Під час бійки невідомий з першої компанії кинув цеглину у бік іншої компанії, в результаті цеглина потрапила в голову одному з конфліктуючих. Після чого зловмисник намагався втекти.
Працівники поліції затримали його.
Зловмисником виявився 33-річний херсонець, раніше судимий за крадіжки.
За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області