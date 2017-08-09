Водія-втікача з місця серйозної ДТП розшукує поліція Вінниччини

Водія-втікача з місця серйозної ДТП розшукує поліція Вінниччини

17:30 09.08.2017
Водія-втікача з місця серйозної ДТП розшукує поліція Вінниччини

Поліція розшукує водія, який збив пішохода та з місця пригоди.

08 червня в м. Немирів водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 27-річного пішохода та з місця пригоди втік. Поліція просить відгукнутися свідків аварії.

Аварія сталась близько 23:00 на вулиці Соборній. Водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 27-річного чоловіка, жителя села Ковалівка, який рухався по узбіччі дороги. Потерпілий з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Поліція просить відгукнутися людей, які стали свідками цієї аварії та надати інформацію, яка допоможе встановити автомобіль та водія, причетного до аварії. Звернутись можна до Немирівського відділу поліції за телефонами: 2-25-52, 2-06-52 або 102.

За матеріаалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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