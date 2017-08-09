На Харківщині жінка втрутилась у бійку і затримана за криваву різанину

До 15 років позбавлення волі загрожує 26-річній жінці, яка намагалась позбавити життя 31-річного малознайомого чоловіка та нанесла йому декілька ножових поранень кухонним ножем.

Днями, близько 23 години, до хірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з ножовими пораненнями був доставлений 31-річний харків’янин.

Травми він отримав неподалік від Журавлівського водосховища, де відпочивав та розпивав спиртні напої.



На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та керівництво відділу. З місця події був вилучений кухонний ніж та інші речові докази.



В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками Київського відділу поліції затримано 26-річну підозрювану. В той день жінка знаходилася неподалік від Журавлівського водосховища зі своїм знайомим та раніше незнайомим їй 31-річним потерпілим. Компанія розпивала спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесла декілька ударів кухонним ножем малознайомому в область грудей, передпліччя та шиї.



Потерпілому вчасно було надано медичну допомогу, завдяки чому він залишився живим. Наразі він знаходиться у лікарні в тяжкому стані.



Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.



Жінці повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство.

На даний час вона затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

