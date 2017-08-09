У Маріуполі море підступно забрало життя необачної людини

У Маріуполі море підступно забрало життя необачної людини

17:00 09.08.2017
У Маріуполі море підступно забрало життя необачної людини

О 09:20 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про нещасний випадок на воді, який стався у прибережній зоні Азовського моря у м. Маріуполь Донецької області.

Тіло потонулого, анкетні данні якого наразі встановлюються, вилучили з води на берег рятувальники рятувальної Аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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