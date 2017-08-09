У Києві СБУ викрила арбітражного керуючого на вимаганні 600 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві арбітражного керуючого на вимаганні шестисот тисяч доларів США.

Правоохоронці встановили, що посадовець був призначений господарським судом Київської області ліквідатором одного з підприємств регіону, яке перебуває в стадії банкрутства. Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник спільно з директором збанкрутілого підприємства та ще одним посібником вимагали від представника комерційної структури шістсот тисяч доларів США.

У таку суму вони оцінили допуск бізнесмена до участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства та гарантували перемогу в конкурсі.

Співробітники спецслужби «взяли» двох спільників у центральній частині Києва під час отримання «першого внеску» - тридцяти тисяч американських доларів. Одночасно у столиці був затриманий і організатор оборудки, арбітражний керуючий.

Трьом зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ